Adana'da suç ve suçluya yönelik operasyonlar kararlılıkla yürütülüyor.
Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürütülen çalışma kapsamında Gülbahçesi Mahallesi'ndeki müstakil evde ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı.
BULGURUN İÇİNDEN SİLAH ÇIKTI
Şüpheli Samet B.'nin evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, salondaki bulgur dolu tencereye gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirdi.
"KENDİMİ KORUMAK İÇİN SAKLIYORDUM"
Gözaltına alınan Samet B., polis merkezindeki sorgusunda, "Hasımlarım var, kendimi korumak için silahı orada saklıyordum." dedi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tabanca ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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