Adana’da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kent genelinde yapılan uygulamalarda 164 firari hükümlü yakalanırken, 74 ruhsatsız silah ele geçirildi. Silahların bir olayda kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

Adana’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize Yunus timleri, 23-29 Ağustos tarihleri arasında, kent genelinde şok uygulamalar gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 164 firari hükümlü yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Ayrıca, durdurulan araç ve şüphelilerin yapılan üst aramalarında 51 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 13 adet kurusıkı tabanca olmak üzere 74 silah ile 133 adet fişek ele geçirildi.

ARAÇLAR ÇALINTI ÇIKTI

Durdurulan 3 otomobil, 6 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Çalıntı araçlara el konuldu, sürücüleri de gözaltına alındı.

5 İŞ YERİNE İŞLEM YAPILDI

Kumar oynattıkları gerekçesi ile 5 iş yerine işlem yapıldı.

Uygulamalarda ele geçirilen silahların bir olayda kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.