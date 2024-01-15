Adana'da sadaka kutusunu çalan adamdan 'Alkollüydüm' savunması Fırından sadaka kutusunu çalarak kayıplara karışan hırsız, saatler sonra park halindeki motosikleti de sürükleyerek götürdü. O onlar kameralara anbean yansıdı.

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DHA

İlginç olayların adresi Adana, bu kez de hırsızlık ile gündeme geldi.

Olay, Seyhan ilçesinde 26 Aralık'ta sabah sularında yaşandı.

Sadaka kutusunu çaldı

Ekmek fırınına gelen Muzaffer A., etrafa biraz göz gezdirdikten sonra tezgahta duran sadaka kumbarasını çaldı.

İş yerinin penceresinden çıkarak hızlıca gözlerden kaybolan şüphelinin o anları, işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi.

Park halindeki motosikleti sürükleyerek götürdü

Şüpheli şahısın çok geçmeden bir hırsızlık daha yaptığı tespit edildi.

Muzaffer A., yaklaşık 10 saat sonra bu kez de Ayşe A.’nın park halindeki motosikletini sürükleyerek götürdü.

Mağdur kadının ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Gözaltına alındı

Şüphelinin saklandığı evi belirleyen polis, adrese operasyon düzenleyerek Muzaffer A.’yı gözaltına aldı.

Şahıs, çaldığı motosikleti tanımadığı birine 4 bin liraya sattığını belirtti.

"Görünce çalmaya karar verdim"

Muzaffer A. emniyet ekiplerine verdiği ifadede, “Alkolün etkisindeydim. Görünce çalmaya karar verdim. Önce düz kontak yapmaya çalıştım ancak beceremedim. Sürükleyerek götürdüm.” diyerek kendini savundu.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda çalıntı motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)