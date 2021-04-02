Nesli tehlike altındaki mandabaş vatoz, çevredekilerin duyarlılığı sayesinde tekrar denize bırakılarak, hayata döndürüldü.

Adana’da Akyatan Lagünü’ne ve Karataş’a kuş fotoğrafı çekmek için gelen Emin Yoğurtcuoğlu, sahilde gezerken kıyıda bir vatozun olduğunu fark etti.

Üzerine biraz su dökünce yaşam belirtisi gösteren vatozun canlı olduğunu gören adam, eline hemen çizme geçirip vatozu tekrardan denize bırakarak hayata döndürdü.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

Daha sonra görüntüleri uzman kişilere gösteren Emin Yoğurtcuoğlu, vatozun cinsinin nesli tehlike altında olan mandabaş vatoz olduğunu öğrendi.

Yoğurtcuoğlu, “Birden karşımıza hiç beklenmedik bir misafir çıktı. Kıyıda kanat çırpma hareketi gördüm ve bir baktım ki vatoz. Doğu Atlantik kıyılarında ve Afrika’nın batısında, Akdeniz’de görülen çok nadir olan bir türmüş. Bizim ülkemizde senede 15-20 tane görülen bir türmüş. Biz bu hayvanı kıyıda can çekişirken görünce ilk başta ne yapmam gerektiğini bilemedim. Hakim olmadığım bir konuda vatoza çıplak elle dokunmak istemedim. Elime çizme geçirip onu denize bıraktım. Çünkü üzerine biraz su döktüğümüzde yaşam belirtisi veriyordu” diye konuştu.

Adana’da sahilde 'mandabaş vatozu' bulundu VİDEO

“VATOZUN YAKININDA KAÇAK BALIK AVCILARI VARDI”

Vatozu bulduğu yerin yakınında kaçak balık avcılarının olduğunu da öne süren Yoğurtcuoğlu, “Biz orada vatozu hayata döndürmeye çalışırken etrafımızda kaçak balık avlayanlar vardı. Bu olayı da uzman arkadaşlarıma anlattığımda, onların vatozu ağlarına takıldığı için kıyıya atıp ölüme terk ettiğini söyledi. Bu benim için yıkıcı bir şey oldu. O sırada hatta o balıkçılardan biri yanımıza gelip gülmüştü” ifadelerini kullandı.

“BU SUBTROPİK BİR TÜR”

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Cem Dalyan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada mandabaş vatozun subtropik bir tür olduğunu kaydederek, “Bu tür pasifik hariç dünyanın sıcak denizlerinde bulunan bir vatoz türü. Daha çok Doğu Atlantik’te ve Akdeniz’de yayılım gösteren bir subtropik türdür. Boyu 2 metreye kadar uzayabilir. Bütün Akdeniz’de görülen bir tür ve Türkiye sularında ise en fazla İskenderun Körfezi ve civarındaki kıyılarda görülüyor” dedi.

DENİZE BIRAKILDI

Yoğurtcuoğlu, kumların üzerindeki vatozun üzerine önce su döktü. Balığın canlı olduğunu gören Yoğurtçuoğlu, hayvanı denize bıraktı.

Vatoz yüzerek uzaklaştı



