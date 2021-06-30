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    Adana’da sahipsiz pitbull atı ısırdı

    Sahipsiz pitbull cinsi köpek, hurdacıların atına saldırdı. Köpeğin, atın ağzını ısırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 30.06.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 11:24
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    Adana’da sahipsiz pitbull atı ısırdı

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde sahipsiz bir pitbull, hurda toplayan Gökhan Önen ile arkadaşı Aziz Işılay’ın atına saldırdı.

    Köpek, atın ağzını ısırdı.

    Bu sırada at arabasının üzerinde bulunan Önen ve Işılay, korkudan köpeğe müdahale edemedi. Çevredekilerin müdahalesiyle köpek, bölgeden uzaklaştı.

    Köpekten kurtulan at ise kaçarken park halindeki otomobile çarptı.

    Yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Adana’da sahipsiz pitbull atı ısırdı VİDEO

    KÖPEK BARINAĞA TESLİM EDİLDİ, ATIN DURUMU İYİ

    İhbar üzerine bölgeye Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

    Polisin yaptığı çalışmayla yakalanan köpek, barınağa teslim edildi. Atın sahibi Gökhan Önen şikayetçi olmadı.

    Veteriner hekime götürülerek tedavi edilen atın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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