Adana'da sahte doktor vakası: Yakalandı Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan kadın gözaltına alındı.

AA

Adana'da, okuyanları şaşırtan bir olay yaşandı.

Daha önce meydana gelen sahte doktor vakalarının bir benzeri yine gerçekleşti.

Hareketlerinden şüphelenildi

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu hastane polisine bildirdi.

Çelişkili ifadeler verdi: Yaka kartı sahte çıktı

Olay yerine gelen polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede, yaka kartının sahte olduğunu tespit etti.

Gözaltına alındı

Gözaltına alınan C.S. (26), Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)