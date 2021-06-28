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    Adana'da sahte içki operasyonu: 265 litre sahte içkiye el koyuldu

    Tekirdağ’da sahte içkiden dolayı hastaneye kaldırılan 17 kişiden 6’sının ölmesinin ardından Adana’da yapılan operasyonda bin 265 litre sahte içki ele geçirildi.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 10:41
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    Adana'da sahte içki operasyonu: 265 litre sahte içkiye el koyuldu

    Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da çok sayıda kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 17 kişinin zehirlenip 6’sının hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçti.

    Kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

    265 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

    Polisin, Seyhan ilçesinde sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen bir eve yaptığı baskında bin 265 litre sahte içki ele geçirildi.

    ARAÇLARDA DA ARAMA YAPILDI

    Polis kontrol noktasında durdurulan şüpheli araçlarda yapılan aramalarda ise 3 bin 500 paket kaçak sigara, 240 kilogram kaçak nargile tütünü ile değişik markalara ait 50 şişe kaçak içki ele geçirildi.

    Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

    Adana'da sahte içki operasyonu: 265 litre sahte içkiye el koyuldu VİDEO

    Adana da sahte içki operasyonu: 265 litre sahte içkiye el koyuldu #1

    Adana da sahte içki operasyonu: 265 litre sahte içkiye el koyuldu #2

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