Adana’da sahte içki operasyonu Adana’da polisin yaptığı operasyonda 6 bin 270 litre ve 65 şişe sahte içki, içki yapımında kullanılan 230 litre etil alkol ile 232 içki kiti ile 3 bin 853 adet cinsel emtia ele geçirildi.

İHA Emniyet güçlerinin sahte ve kaçak alkole yönelik operasyonları sürüyor. Son olarak Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte içki üretimi yapıldığı ve gümrük kaçağı içki bulunduğu belirlenen adreslere farklı tarihlerde operasyonlar düzenledi. 16 gözaltı Yapılan baskınlarda 6 bin 270 litre ve 65 şişe sahte içki, içki yapımında kullanılan 230 litre etil alkol ile 232 içki kiti ile 3 bin 853 adet cinsel emtia ele geçirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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