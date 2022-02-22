Adana'da sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun

Adana'da sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun

Sahte senet düzenleyerek 8 kişiden 2 milyon 350 bin lira aldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyete götürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine sahte senet düzenleyerek vatandaşları dolandıran şebeke olduğu yönünde şikayet geldi.

Şikayet üzerine polis çalışma başlattı.

2 MİLYON 350 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK

Polis savcılıktan alınan izinle yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 2 dolmuş şoförü, 1 kurye ile 1 esnafın resmi belgede sahtecilik yaparak sahte senet düzenleyip, 8 vatandaşı icraya verdiğini ve 2 milyon 350 bin lira dolandırdığını tespit etti.

Polis dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı.

4 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.