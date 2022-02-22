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- Adana'da sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun
Adana'da sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun
Sahte senet düzenleyerek 8 kişiden 2 milyon 350 bin lira aldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyete götürüldü.
- İHA
- 22.02.2022 - 09:22
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine sahte senet düzenleyerek vatandaşları dolandıran şebeke olduğu yönünde şikayet geldi.
Şikayet üzerine polis çalışma başlattı.
2 MİLYON 350 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK
Polis savcılıktan alınan izinle yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 2 dolmuş şoförü, 1 kurye ile 1 esnafın resmi belgede sahtecilik yaparak sahte senet düzenleyip, 8 vatandaşı icraya verdiğini ve 2 milyon 350 bin lira dolandırdığını tespit etti.
Polis dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı.
4 ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.