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- Adana'da saldırgan yengesini sokak ortasında darbetti
Adana'da saldırgan yengesini sokak ortasında darbetti
Tuba Y. (31), cezaevindeki eşini ziyaret etmediği nedeniyle kayınbiraderi tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
- DHA
- 31.03.2022 - 15:53
- Güncelleme : 31.03.2022 - 17:24
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde ismi açıklanmayan kayınbirader, cezaevindeki ağabeyini ziyarete gitmediği öne sürülen yengesi Tuba Y. ile karşılaştı.
SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ
İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Tuba Y., kayınbiraderi tarafından tekme ve yumrukla darbedildi.
Bu anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, Tuba Y. ile kayınbiraderi olay yerinden ayrıldı.
Adana'da saldırgan yengesini sokak ortasında darbetti VİDEO
ŞİKAYETÇİ OLMADI
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tuba Y.’ye ulaştı. Emniyete götürülen Tuba Y.’nin, kayınbiraderinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.