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    Adana'da saldırgan yengesini sokak ortasında darbetti

    Tuba Y. (31), cezaevindeki eşini ziyaret etmediği nedeniyle kayınbiraderi tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 17:24
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    Adana'da saldırgan yengesini sokak ortasında darbetti

    Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde ismi açıklanmayan kayınbirader, cezaevindeki ağabeyini ziyarete gitmediği öne sürülen yengesi Tuba Y. ile karşılaştı.

    SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

    İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Tuba Y., kayınbiraderi tarafından tekme ve yumrukla darbedildi.

    Bu anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, Tuba Y. ile kayınbiraderi olay yerinden ayrıldı.

    Adana'da saldırgan yengesini sokak ortasında darbetti VİDEO

    ŞİKAYETÇİ OLMADI

    İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tuba Y.’ye ulaştı. Emniyete götürülen Tuba Y.’nin, kayınbiraderinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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