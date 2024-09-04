Adana'da sanayi sitesinde yangın: 10 iş yeri yandı

DHA
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan sanayi sitesinde alevler yükseldi.
Güzelevler Mahallesi'nde bulunan bir kırtasiye deposunda, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ALEVLER ÇEVREDEKİ DÜKKANLARA SIÇRADI
Alevler kısa sürede yayılıp, yandaki iş yerlerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda arazöz ve tankerle yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
10 İŞ YERİ YANDI
Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın kontrol altındı. Yangında 10 iş yeri zarar gördü.
İNCELEME YAPILACAK
İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeyle belli olacak.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış