Adana'da sanayi sitesinde yangın: 10 iş yeri yandı Yüreğir'de sanayi sitesindeki bir kırtasiye deposunda çıkan yangının büyümesiyle alevlerin sıçradığı 10 iş yeri zarar gördü.

DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan sanayi sitesinde alevler yükseldi.

Güzelevler Mahallesi'nde bulunan bir kırtasiye deposunda, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER ÇEVREDEKİ DÜKKANLARA SIÇRADI

Alevler kısa sürede yayılıp, yandaki iş yerlerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda arazöz ve tankerle yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

10 İŞ YERİ YANDI

Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın kontrol altındı. Yangında 10 iş yeri zarar gördü.

İNCELEME YAPILACAK

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeyle belli olacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)