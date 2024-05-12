Adana'da sarı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne sebep oldu: 15 yıl hapis cezası istendi Kırmızı ışığa yakalanmamak için hızını artırarak bir kişinin ölümüne neden olan ve 15 yıl hapis cezası istenen sürücü verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

DHA

Adana'da 1 kişinin ölümüne neden olan sürücü için istenen ceza belli oldu.

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Asri Mezarlık 30 Mart'ta, Ramazan Kılınç yönetimindeki otomobil, kırmızıya yakalanmamak için sarıda geçerek, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan İrem ve ablası Gizem Alper'e çarptı.

Sürücü tutuklandı

İrem Alper hayatlarını kaybederken, ablası Gizem Alper ise yaralandı.

Kazadan sonra sürücü Ramazan Kılınç tutuklandı. Cumhuriyet savcısı kazayla ilgili soruşturmasını tamamlayıp iddiayı hazırlamayı hazırladı.

15 yıl hapis cezası istendi

Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı inceleme sonucu iddianame kabul edildi. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sürücü Ramazan Kılınç'ın 'Taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, kaza tespit tutanağı, bilirkişi raporu ve sanık sürücü ile kaza sırasında sürücünün yanındaki kuzeni Ramazan Demir'in ifadelerine yer verildi.

3 kişi de kusurlu bulundu

Bilirkişi raporunda, sürücü Ramazan Kılınç'ın kavşağa yaklaşırken kusurlu olduğu, ölen İrem ve ablası Gizem Alper'in de yolun karşısında yolda yaya yolunu kullanmadıkları her üçünün de eşit derecede adli kusurlu olduğu belirtildi.

"Işıklara yakalanmamak için aracı hızlandırdı"

Kazada yolcu koltuğunda olan Ramazan Demir'in iddianamesinde yer alan açıklaması, kazanın nasıl olduğu ayrıntılarıyla ortaya kondu.

Sürücü sanık ile polis okulu yönünden çarşı istikametine giderken Altınova ışıklarına geldiklerini belirten Ramazan Demir, "Kırmızı ışıklara yakalanmamak için dayımın oğlu aracı hızlandırdığı sırada iki kadın aracın önüne çıktı. Dayımın oğlu durmayarak bu bayanlara çarptı. Biz 20-35 metre ileride durduk, araçtan inerek 112 ekibini aradım, kadınlara yardım etmeye çalıştım." dedi.

"Ben yeşilden sarıya dönerken geçtim"

15 yıla kadar hapsi istenen sürücü Ramazan Kılınç ise iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyi, kendisini şöyle savundu:

"Işıklara geldiğimde bana sarı ışık yanıyordu. Ben yeşilden sarıya dönerken geçtim. Bu sırada aracımın hızı tahminen 60-70 kilometreydi. Işıkları ayrıldıktan sonra iki kadın aracımın önüne çıktı. O sırada aracımın frenine bastım, ancak mesafe kısa olduğu için duramayarak kesildim. Araçtan inip 112'yi aradık, yaralılara yardım etmeye çalıştık. Yeşilden sarıya geçtim suçlamaları kabul etmiyorum."

Sanık sürücüsü Ramazan Kılınç, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)