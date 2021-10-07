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- Adana'da sattığı pamuğun içinde 14 Cumhuriyet altını unuttu
Adana'da sattığı pamuğun içinde 14 Cumhuriyet altını unuttu
Tufanbeyli ilçesinde bir tüccara pamuk satan N.E., sakladığı 14 Cumhuriyet altınını da araca yüklediğini fark edince İlçe Emniyet Amirliği'ne başvurdu.
- DHA
- 07.10.2021 - 16:53
- Güncelleme : 07.10.2021 - 17:01
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde N.E., tüccara sattığı pamukların arasında 14 adet Cumhuriyet altınını unuttuğunu farkedince hemen polisi aradı.
Ekipler, güvenlik kameraları kayıtları inceleyerek pamukların yüklendiği kamyonetin plakasını tespit etti.
Araç plakasından ulaşılan şoför, Gaziantep'e ulaştığını söyleyince polis, ilçeye geri dönmelerini istedi.
ALTINLAR 45 BİN TL DEĞERİNDE
Tüccar, aynı gün Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği'ne kamyoneti ile birlikte geldi. 45 bin değerindeki altınlar sahibi N.E.'ye teslim edildi.