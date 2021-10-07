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Adana'da sattığı pamuğun içinde 14 Cumhuriyet altını unuttu

Adana'da sattığı pamuğun içinde 14 Cumhuriyet altını unuttu

Tufanbeyli ilçesinde bir tüccara pamuk satan N.E., sakladığı 14 Cumhuriyet altınını da araca yüklediğini fark edince İlçe Emniyet Amirliği'ne başvurdu.