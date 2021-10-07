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    Adana'da sattığı pamuğun içinde 14 Cumhuriyet altını unuttu

    Tufanbeyli ilçesinde bir tüccara pamuk satan N.E., sakladığı 14 Cumhuriyet altınını da araca yüklediğini fark edince İlçe Emniyet Amirliği'ne başvurdu.
    • DHA
    • 07.10.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 17:01
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    Adana'da sattığı pamuğun içinde 14 Cumhuriyet altını unuttu

    Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde N.E., tüccara sattığı pamukların arasında 14 adet Cumhuriyet altınını unuttuğunu farkedince hemen polisi aradı.

    Ekipler, güvenlik kameraları kayıtları inceleyerek pamukların yüklendiği kamyonetin plakasını tespit etti.

    Araç plakasından ulaşılan şoför, Gaziantep'e ulaştığını söyleyince polis, ilçeye geri dönmelerini istedi.

    ALTINLAR 45 BİN TL DEĞERİNDE

    Tüccar, aynı gün Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği'ne kamyoneti ile birlikte geldi. 45 bin değerindeki altınlar sahibi N.E.'ye teslim edildi.

    Adana da sattığı pamuğun içinde 14 Cumhuriyet altını unuttu #1

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