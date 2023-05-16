Adana'da sazan sarmalı operasyonu! 7 kişi tutuklandı Halk arasında, 'sazan sarmalı' olarak bilinen, işleri birbirine dolaştırma usulüyle, araç satın almak isteyen 2 kişiyi 1 milyon 29 bin lira dolandıran çeteden 8 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden 7'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Vatandaşları dolandırarak ağlarına düşürmeye çalışan şüphelilere geçit verilmiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yeni bir operasyonun düğmesine bastı.

Bu kapsamda teknik takiple, halk arasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen, işleri birbirine dolaştırma usulüyle, araç satın almak isteyen 2 kişiyi 1 milyon 29 bin lira dolandırdıkları belirlenen çeteye operasyon düzenledi.

8 kişi yakalandı

Aralarında kadınların da olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerde 85 bin 400 lira, 100 bin lira değerinde altın, 1 ruhsatsız tabanca, 34 cep telefonu sim kartı, 16 banka hesabı kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

7 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.