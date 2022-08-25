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    Adana'da scooterdan düşen psikolog öldü

    Markete giderken scooterdan düşen ve bir gün sonra rahatsızlanan Ümit Ertem, kaldırıldığı hastanede beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.
    • 25.08.2022 - 15:08
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    Adana'da scooterdan düşen psikolog öldü

    Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli psikolog Ümit Ertem, 19 Ağustos'ta evinden çıkıp skuterle annesinin evine giderken dengesini kaybedip düştü.

    Başını kaldırıma çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluşan Ertem, eve döndü.

    Bir gün sonra fenalaştı

    DHA'nın haberine göre bir gün sonra fenalaşınca yakınlarının çağırdığı ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırılan Ertem'in, yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçindiği saptandı.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Acil ameliyata alınan psikolog Ertem, yoğun bakımda verdiği 4 günlük yaşam savaşını dün kaybetti.

    Bugün çalıştığı hastanenin önünde tören düzenlenen psikolog için başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve ailesi, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

    Ümit Ertem, daha sonra 100'üncü Yıl Cemevi'ne götürüldü.

    Cenazede annesi Ayşe Ertem ile yakınları gözyaşı döktü. Ümit Ertem'in cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

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