Adana'da seçim yarışı çevre kirliliğine döndü! İşte o kareler Adana'da 31 Mart Mahalli İdareler seçimine sayılı günler kala, aday afişleri şehrin birçok yerini kaplamaya başladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yerel seçime sayılı günler kala adayların çalışmaları devam ediyor.

Seçim kampanyasını sürdüren adaylar, tanıtım afişlerini de asmaya başladı.

Adaylar, tanıtım ve vaatlerini afiş yardımıyla halka aktarmaya çalışıyor. Adayların afiş ve pankartları ise Adana'da şehrin dört bir yanını kapladı.

Bu nedenle şehrin birçok noktasında afiş kirliliği oluştu. Duruma vatandaşlar isyan etti.

"Seçimden sonra bunlar ortalıkta kalacak"

Afişlerin oluşturduğu görüntü kirliliği ile ilgili olarak rahatsızlığını dile getiren Beytullah Gökoğlu, "Seçim afişleriyle etrafı kirletiyorlar. Bunun yerine sosyal medyada, televizyonda veya kendi sayfalarında propaganda yapsalar daha iyi olur. Seçim bittikten sonra da astıkları afişleri toplamıyorlar.

Etrafı afişlerle doldurup çevre kirliliği yapıyorlar. İpler, tahta parçaları her tarafa dağılıyor. Seçimden sonra bunlar ortalıkta kalacak. Afişleri nasıl güzel yerlere asıyorlarsa, aynı şekilde toplayıp etrafı temiz kullansalar daha iyi olur." diye konuştu.

"Afişler araçların üstüne düşebilir ve kazaya neden olabilir"

Emre Yılmaz isimli vatandaş ise asılan afişlerin kazalara sebebiyet verebileceğini belirterek, "Her yerde bir afiş görüntü kirliliği oluşturuyor. Bu kirli görüntü, insanların ışıkları da görmesini etkiliyor.

Afişler araçların üstüne düşebilir ve kazaya neden olabilir. Özellikle yaya geçidinde, afişlerin arabanın üstüne düşmesi çok tehlikeli. Allah korusun, bir yayaya çarpabilir. Bu afişler, insana her türlü kazayı yaptırabilir." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)