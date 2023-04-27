Adana'da şehidin adı verilen parka zarar verildi Kozan'da şehit Ziya Özkozanoğlu'nun isminin konulduğu parka zarar verenlerin tespit çalışmaları sürüyor.

İHA

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Ağlıboğaz Mahallesinde yapılan Şehit Ziya Özkozanoğlu parkında kimliği meçhul kişiler tarafından kauçuklar söküldü, aydınlatma lambaları kırıldı.

Dünde ilçede yapımı tamamlanmak üzere olan Bilim ve Enerji Parkına zarar verildi.

"Kınıyoruz"

Çocukların ve gençlerin özellikle bahar aylarında dinlenme ve oyun alanı olan parklarda yaşanan peş peşe zarar verme olayı ile ilgili Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Fatih Ateş, şunları söyledi:

Geçtiğimiz hafta oyun parkının duvarları yıkıldı. Daha öncede çam ağaçlarına zarar verildi dalları kırıldı. Vatandaşın ortak yaşam alanı olan parklara zarar verenleri kınıyoruz.

Parklara zarar verenlerin tespit edilmesi için çalışma yapıldığı bildirildi.