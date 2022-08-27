Adana’da şehit babası domuzu kovalamak isterken kendini vurdu

Adana’da şehit babası domuzu kovalamak isterken kendini vurdu

Şehit polis memurunun babası, bahçeye giren domuzu kovalamak için evin damına çıkarken elinden düşürdüğü tabancanın ateş alması sonucu başından vurularak öldü.

Adana’nın Kozan ilçesindeki kırsal Ergenuşağı Mahallesi’nde yaşayan Sezai Ağca (64), saat 03.00 sıralarında evinin bahçesine domuz girdiğini fark etti.

Ağca, evin damına çıkarken dengesini kaybedip yuvarlandı.

Kendini vurdu

Bu sırada elindeki tabanca ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun Ağca'nın çenesinin altından başına isabet etti.

Hayatını kaybetti

Silah sesi üzerine dışarı çıkan yakınları Sezai Ağca'yı kanlar içinde bulunca, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DHA’nın haberine göre olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ağca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şehit babasıydı

Sezai Ağca'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sezai Ağca'nın polis memuru oğlu Serkan Ağca, 2013 yılında Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan dönemin Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth’ı koruyan polis aracıyla tırın çarpışması sonucu şehit olmuştu.