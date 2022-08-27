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- Adana’da şehit babası domuzu kovalamak isterken kendini vurdu
Adana’da şehit babası domuzu kovalamak isterken kendini vurdu
- 27.08.2022 - 14:49
Adana’nın Kozan ilçesindeki kırsal Ergenuşağı Mahallesi’nde yaşayan Sezai Ağca (64), saat 03.00 sıralarında evinin bahçesine domuz girdiğini fark etti.
Ağca, evin damına çıkarken dengesini kaybedip yuvarlandı.
Kendini vurdu
Bu sırada elindeki tabanca ateş aldı.
Tabancadan çıkan kurşun Ağca'nın çenesinin altından başına isabet etti.
Hayatını kaybetti
Silah sesi üzerine dışarı çıkan yakınları Sezai Ağca'yı kanlar içinde bulunca, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
DHA’nın haberine göre olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ağca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şehit babasıydı
Sezai Ağca'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sezai Ağca'nın polis memuru oğlu Serkan Ağca, 2013 yılında Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan dönemin Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth’ı koruyan polis aracıyla tırın çarpışması sonucu şehit olmuştu.