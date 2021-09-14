Adana'da şehit çocukları, babalarının hayallerini gerçekleştirdi

Farklı tarihlerde şehit olan polis memurlarının çocukları, babalarının adını yaşatmak ve isteklerini yerine getirmek için okuduklarını söyledi. Adana Emniyet Müdürü, gençleri makamında ağırladı.

2016 yılında görev yaptığı Adana’nın Seyhan ilçesinde terör saldırısı sonucu tabancayla vurularak şehit düşen polis memuru Yılmaz Bozkurt’un oğlu Görkem Hasan Bozkurt, Gülhane Tıp Akademisi (GATA) Tıp Fakültesi Bölümü'nü kazandı.

2002 yılında görev yaptığı İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şahin Ekiz’in oğlu Şahin Mert Ekiz ise Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne yerleşti.

ŞEHİDİN AİLESİNİ MAKAMINDA AĞIRLADI

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, YKS’de başarılı olup üniversiteye yerleşmenin mutluluğunu yaşayan şehit polis memuru çocukları ve ailelerini makamında ağırladı.

İnci, şehit çocukları Görkem Hasan ve Şahin Mert'i başarılarından dolayı kutlayıp, saat hediye etti. Çocuklar ve aileleri ise İnci’ye teşekkür etti.





"BABAM BENİM HEP DOKTOR OLMAMI İSTİYORDU"

Şehit Yılmaz Bozkurt’un oğlu Görkem Hasan Bozkurt, “Babam şehit olmadan önce benim hep doktor olmamı istiyordu. Ben de onun hayalini gerçekleştirdim. Bu nedenle çok mutluyum. Çok şükür kazandım.” dedi.





"BABAMIN MİRASINI YAŞATMAK İSTİYORUM"

Şehit Şahin Ekiz’in oğlu Şahin Mert Ekiz babasını hiç görmediğini belirterek, “Annem bana hamileyken babam 2002 yılında şehit olmuş. Ben babamı hiç görmedim. Babam ben doğmadan önce şehit olduğu için babam hakkında pek bir bilgim yok. Babamın mirasını yaşatıp onun ismini duyurmak istiyorum.” diye konuştu.



