Adana'da serinlemek isteyen genç kız canından oldu Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalına giren genç kızın çırpınışlarını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kızı yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta buldu.

İHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Kavurcu sıcaklar yurdun birçok noktasında etkisini gösteriyor... Yurdun birçok noktasında hayatı olumsuz etkileyen sıcak havaların ardından vatandaş, serinlemek için farklı yöntemler arıyor. Adana'nın Yüreğir ilçesinde saat 11.00 sıralarında Ayşe Çetin serinlenlemek için kanala girdi. Köprülü Mahallesi’nde Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalında bir genç kızın çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Ekipler çalışma başlattı 20 olduğu öğrenilen genç kız, akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler, sulama kanalına girip Çetin’i arama çalışması başlattı. Genç kızın cansız bedeni bulundu Yapılan aramalar sonucunda genç kızın cansız bedeni, suya girdiği yere yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta su altı polisleri tarafından bulundu. Kanaldan çıkartılan cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.