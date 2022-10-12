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    Adana'da servis devrildi: 2’si ağır 16 yaralı

    Tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesiyle 2'si ağır, 16 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
    • 12.10.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 09:53
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    Adana'da servis devrildi: 2’si ağır 16 yaralı

    Adana’nın Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda tekstil işçilerini taşıyan Ercan A. yönetimindeki 01 S 2536 plakalı midibüs, sabah saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüje devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    2’si ağır 16 yaralı

    Araçta sıkışan sürücü ve 2 işçi, itfaiye ekibi tarafından çıkarılırken, toplam 16 kişi yaralandı.

    Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan A. ve İsa K. adlı işçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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