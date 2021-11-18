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- Adana'da sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı
Adana'da sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı
Adana’da 21 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca 6 metrelik yükseklikten alt geçide atladı. Erkek arkadaşı olay yerine gelerek yaralanan genç kızla birlikte hastaneye gitti.
- İHA
- 18.11.2021 - 05:48
Adana’nın Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda bulunan alt geçitte Büşra Melisa P. (21), erkek arkadaşı kendisinden ayrıldığı için 6 metre yükseklikten alt geçide atladı.
Düşmenin şiddetiyle genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.
ERKEK ARKADAŞI OLAY YERİNE GELDİ
Evinin yakınında kız arkadaşının atladığı öğrenen E.A.Y (20) hemen olayın olduğu alt geçide geldi.
KIZ ARKADAŞIYLA HASTANEYE GİTTİ
Büşra Melis P., ambulansa bindirildikten sonra erkek arkadaşı E.A.Y’de kız arkadaşının yanında hastaneye gitti.
Adana Şehir Hastanesine kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.