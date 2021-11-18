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    Adana'da sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı

    Adana’da 21 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca 6 metrelik yükseklikten alt geçide atladı. Erkek arkadaşı olay yerine gelerek yaralanan genç kızla birlikte hastaneye gitti.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 05:48
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    Adana'da sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı

    Adana’nın Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda bulunan alt geçitte Büşra Melisa P. (21), erkek arkadaşı kendisinden ayrıldığı için 6 metre yükseklikten alt geçide atladı.

    Düşmenin şiddetiyle genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.

    ERKEK ARKADAŞI OLAY YERİNE GELDİ

    Evinin yakınında kız arkadaşının atladığı öğrenen E.A.Y (20) hemen olayın olduğu alt geçide geldi.

    Adana da sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı #1

    KIZ ARKADAŞIYLA HASTANEYE GİTTİ

    Büşra Melis P., ambulansa bindirildikten sonra erkek arkadaşı E.A.Y’de kız arkadaşının yanında hastaneye gitti.

    Adana Şehir Hastanesine kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.

    Adana da sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı #2

    Adana da sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı #3

    Adana da sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı #4

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