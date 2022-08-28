Adana'da, Seyhan Nehri’ndeki kirlilik tepki çekti

Nehrin Yüreğir ilçesinin Köprülü Mahallesi’nden geçen bölümünde plastik, metal ve cam çöpler olduğu görüldü. Bölgedeki halk, nehirdeki kirlilikten şikayet etti.

Adana’nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerinin sınırlarını belirleyen, uzunluğu 560 kilometre, havza alanı ise 20 bin 600 kilometrekare olan Seyhan Nehri’nde plastik, metal ve cam çöplerin olduğu görüldü.

Yüreğir'e bağlı Köprülü Mahallesi'nden geçen bölümde, atıkla suyun üstüne çıktı. Kötü koku ve görüntüden rahatsız olan ilçe halkı ise Seyhan Nehri'nin kirletenlere tepki gösterdi.

“Nehirdeki kirlilik sineği de artırıyor”

DHA’nın haberine göre; nehir kenarında her gün yürüyüş yaptığını ve kötü manzarayı gördükçe çok üzüldüğünü belirten Rahime Güneş, “İnsanlar yiyip içip arkasını düşünmeden çöplerini nehre atıyor. Oysa nehrimiz bizim için çok önemli. Buraya gelip, deniz havası gibi temiz hava alıyoruz. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olması lazım. Belediyelerimizin ise temizlik çalışmalarını artırmaları gerek. Nehirdeki kirlilik sineği de artırıyor.” dedi.

“Bu kirlilikten utanıyorum”

50 yıldır Adana'da yaşadığını, Seyhan Nehri'nin kent için önemli değer olduğunu vurgulayan emekli Ali Yalçınkaya da “Bu kirlilikten utanıyorum ve söyleyecek söz bulamıyorum. Bu nehir bizim, bir tane Seyhan var; başka yok. Ben kirletirsem, çöp atsam doğa yok olur. Aslında torunlarımızın geleceğini kirletiyoruz.” diye konuştu.