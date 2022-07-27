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    Adana'da seyir halindeyken başından vuruldu

    Seyir halindeki hafif ticari araca tabancayla ateş açılması sonucu yolcu konumundaki Necati Ersönmez, başından vurularak ağır yaralandı.
    • 27.07.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 10:07
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    Adana'da seyir halindeyken başından vuruldu

    Adanan'nın Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde seyir halindeki 01 FFFY 27 plakalı hafif ticari araca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı.

    Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan kurşunlardan biri, aracın sürücüsünün başını sıyırıp yanında oturan Necati Ersönmez'in başına isabet etti.

    Necati Ersönmez ağır yaralandı

    Arkadaşının yaralandığını gören sürücü, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki tıp merkezine giderek yardım istedi.

    Ağır yaralı Ersönmez, tıp merkezindeki görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ameliyata alınan Necati Ersönmez'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

    Adana'da seyir halindeyken başından vuruldu

    Soruşturma sürüyor

    Alnında sıyrık oluşan sürücüsü ise ayakta tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Polisin yaptığı incelemede aracın ön camı ve tavana yakın noktada kurşun izleri tespit edildi.

    DHA'nın haberine göre; polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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