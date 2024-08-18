Adana'da seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü öldü

İHA
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde Yaşar Cebe idaresindeki motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken kaldırıma savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VEDİ
Sağlık ekipleri Yaşar Cebe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın duyulması üzerine kaza yerine gelen Yaşar Cebe'nin yakınları gözyaşı döktü.
Cenaze otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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