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    Adana'da seyis arkadaşını öldüren zanlı yakalandı

    Yarış atı seyisliği yapan arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmekten aranan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 11.04.2021 - 10:23
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    Adana'da seyis arkadaşını öldüren zanlı yakalandı

    Adana’nın Seyhan ilçesi Adana Yeşiloba Hipodromu'nun ahırlar bölgesinde aynı yerde yarış atı seyisliği yapan Selçuk Turan (39) ve Fırat Polater (40), 9 Nisan akşamı bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat Polater, Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

    BIÇAKLAYIP, KAÇTI

    Turan, kanlar içinde yere yığılırken, Fırat Polater ise olay yerinden kaçtı. Beraber çalıştığı arkadaşları tarafından otomobille hastaneye kaldırılan Turan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Turan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana da seyis arkadaşını öldüren zanlı yakalandı #1

    SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Polater’in Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirledi.

    Eve baskın yapan ekipler Polater'i gözaltına aldı.

    Adana da seyis arkadaşını öldüren zanlı yakalandı #2

    TUTUKLANDI

    Emniyette ifadesi alınan Polater’in cinayeti kabul ettiği ve Turan ile geçmişten bu yana aralarının bozuk olduğunu ve sık sık kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

    Polater, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da seyis arkadaşını öldüren zanlı yakalandı #3

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