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- Adana'da seyis arkadaşını öldüren zanlı yakalandı
Adana'da seyis arkadaşını öldüren zanlı yakalandı
- DHA
- 11.04.2021 - 10:23
Adana’nın Seyhan ilçesi Adana Yeşiloba Hipodromu'nun ahırlar bölgesinde aynı yerde yarış atı seyisliği yapan Selçuk Turan (39) ve Fırat Polater (40), 9 Nisan akşamı bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat Polater, Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.
BIÇAKLAYIP, KAÇTI
Turan, kanlar içinde yere yığılırken, Fırat Polater ise olay yerinden kaçtı. Beraber çalıştığı arkadaşları tarafından otomobille hastaneye kaldırılan Turan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Turan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Polater’in Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirledi.
Eve baskın yapan ekipler Polater'i gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Emniyette ifadesi alınan Polater’in cinayeti kabul ettiği ve Turan ile geçmişten bu yana aralarının bozuk olduğunu ve sık sık kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.
Polater, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.