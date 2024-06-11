Adana'da sıcaklara dayanamadı, canından oldu Kentte sıcaklarından bunalıp serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi.

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İHA

Adana'da sıcaktan bunalan yabancı uyruklu Muhammed Salih, serinlemek için Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde sulama kanalına girdi.

Suda yüzmeye başlayan Muhammed Salih, kısa bir süre sonra ise sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden arkadaşları 112 Çağrı Merkezi'ne olayı ihbar etti.

Salih kayboldu, bölgeye ekipler geldi

Bu sırada Muhammed Salih suyun içerisinde kayboldu. Bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı ‘Kurbağa' adamlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ‘Kurbağa' adamlar arama çalışmalarını başlattı.

Cansız bedeni bulundu

Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına son verilirken sabahın ilk saatiyle tekrar başladı. Yapılan çalışmalarda Muhammed Salih'in cansız bedeni, düştüğü yerin 5 kilometre ilerisinde Ali Hocalı Mahallesi'nde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Muhammed Salih'in cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)