Adana'da sıcaklara karşı belediyeden güldüren anons Türkiye’de sıcaklığın en fazla hissedildiği illerden olan Adana’da Seyhan Belediyesi, vatandaşlara sıcak havalar karşısında anonsta bulundu. Belediye vatandaşlardan güneşe ateş etmemelerini istedi.

İHA

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gölgede sıcaklık 39,2 derece ölçüldü.

Park ve bahçelerdeki termometreler ise 44 dereceyi gösterdi.

Hal böyle olunca kentteki park ve bahçeler adeta boş kalırken bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinledi.

Güldüren anons: Güneşe ateş etmeyiniz

‘Adana’da güneşe ateş edildi’ söylentileri nedeniyle Seyhan Belediyesi de, ilçe içinde gezdirdiği belediye aracı ile vatandaşlara sıcak havalar karşısında anonsta bulundu.

Hissedilen sıcakların 50 dereceye ulaştığı Adana’da yapılan anonsta, “Yurt genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklarından dolayı, zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz” denildi.

Bu anons sosyal medyanın da gündemine oturdu ve binlerce kez izlenilip beğenildi.

"Bu kadar olumlu tepki olacağını düşünmemiştik"

Yapılan anonstan vatandaşların çok memnun kaldığını anlatan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Güneşe ateş etmek, gerçekten hani bir mizansen miydi yoksa insan oğlunun çaresizliği nedeniyle yaptığı bir şey miydi bilmek mümkün değil ancak dilimizde esprisi dolaşıyordu. Biz de anonsta buna değindik. Tahminimizin ötesinde beğeni kazandı. Bu kadar olumlu tepki olacağını düşünmemiştik. Hatta bazen yaptığımız doğru mu diye düşünmüştük. Ancak vatandaşlar çok memnun kaldı” dedi.