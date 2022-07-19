Adana'da şiddet gördüğü eşi 1,5 yaşındaki kızını kaçırdı

Şiddet gördüğü gerekçesiyle eşine boşanma davası açan genç kadın, ısrar üzerine kızlarını babasına gösterdi. Fırsatçı baba, kızlarını sokakta oynatma bahanesiye kaçırdı.

Adana'da yaşayan 22 yaşındaki annenin feryadı yürekleri burktu.

33 yaşındaki Fikret Korkusu ile 2018 yılında evlenen Zeynep Korkusuz Cennet (1,5) isimli kız çocuğunu dünyaya getirdi.

Mutlu evlilikleri bir anda azaba dönüşen ikili şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.

İddiaya göre Korkusuz, eşine sürekli şiddet uyguladı.

Uzaklaştırma kararına rağmen kızını görmeye gitti

Geçen Mart ayında ise genç kadın uğradığı şiddet sonucu eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldı ve boşanma davası açtı. 8 Nisan’da ise baba Fikret Korkusuz, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelerek kızını görmek istedi.

Zeynep Korkusuz ise önce kızını göstermedi ancak daha sonra kızını babasına gösterdi. Baba da kızını önce sokağa oynamak için çıkarttı daha sonra da iddiaya göre götürdü.

"Çocuk bende değil"

Anne Zeynep Korkusuz ise bunun üzerine eşini aradı ve ‘Hafta sonu çocuk sende kalabilir. Pazartesi getir’ dedi. Pazartesi günü ise baba çocuğunu getirmedi ve annesine ‘Çocuk bende değil’ demeye başladı.

Adana'da şiddet uyguladığı için boşanmak istediği eşi kızını kaçırdı VİDEO



Kayınvalide 'annesine vermeyeceğiz' dedi

Bunun üzerine Zeynep Korkusuz’un teyzesi Şükran Ö., kayınvalide Hatice Korkusuz’u arayarak görüştü ve kayınvalide de çocuğun kendilerinde olduğunu ve annesine vermeyeceklerini söyledi. Mahkemeye başvuran Zeynep Korkusuz, çocuğunun geçici velayetini alarak polis eşliğinde kayınvalidesinin evine gitti ancak çocuğunu evde bulamadı.

Genç kadın, çocuğunun kıyafetlerinin kayınvalidesinde olduğunu ancak çocuğu eşinin evden kaçırdığını öne sürdü.

"Israrla isteyince verdim sonra bir daha getirmedi"

3 aydır evladını göremeyen anne, 2 gün sonra kızının doğum günü olduğunu söyledi. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Zeynep Korkusuz, “Babası koruma kararını ihlal ederek kapıya geldi ve çocuğu görmek istedi. Çocuğu göstermedim ama kendisi ısrarla görmek istediğini söyledi. Ben çocuğu almasından korkuyordum. Bu ısrarla isteyince verdim, sokakta biraz sevdi ama sonra aldı götürdü. Bir daha da getirmedi” diye konuştu.

“Velayeti alınca çocuğumu bulamadım”

Eşine kendisinin ulaşamadığını söyleyen Korkusuz, “İlk zamanlar eşim telefonlara bakmıyordu. Sonraki süreçte aradığımda, ‘Ben çocuğu hiç almadım’ dedi. Bu şekilde yanıtlar verdi. Ben de karakola gidip şikayette bulundum. Çocuğumun geçici velayetini aldım. Polisle, icra memuruyla eve gittik. Kızımın kıyafetleri asılıydı ama evladım evde yoktu. Kaynanam da ‘O çocuğun kıyafetleri değil. Burada değil’ diyerek bizi evden gönderdiler. Çocuğumun orada olduğu gördüğüm zamanlarda da velayet bende olmadığı için alamıyordum. Velayeti alınca da çocuğumu bulamadım” ifadelerini kullandı.

"Çocuğumun hayatından endişeliyim"

Boşanma aşamasındaki eşinin tehditlerinin sürdüğünü iddia eden Zeynep Korkusuz, “3 aydır çocuğumu görmüyorum. Şu anda boşanma aşamasındayız. Bir an önce çocuğumu görmek, kavuşmak istiyorum. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Eşim bana şiddet uyguladığı için ben boşanmak istedim. Şu an çocuğumun da hayatından endişeliyim. Tehdit de ediyor. Çocuğumu alamıyorum” dedi.