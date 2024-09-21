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Adana'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi Adana’da etkili olan süper hücre, şiddetli yağmur ve rüzgarla birlikte bazı cadde ve sokakları göle çevirdi.