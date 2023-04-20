Adana’da silah kaçakçısının kızı ve yeğeni, otogarda teslimat sırasında yakalandı Silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelinin kızı ile yeğeni otogarda teslimat sırasında yakalandı. Şüphelilerin teslim aldığı kolide 25 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 kaçakçı tutuklandı.

DHA Adana polisi, yine bir operasyonu başarılı şekilde sonlandırdı… Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen Halis Y.’yi, teknik ve fiziki takibe aldı. Otogarda silah teslimatı yapıyorlardı Yapılan çalışmada Halis Y.’nin il dışından getirttiği kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancaları, sattığı tespit edildi. Şüphelinin 21 yaşındaki kızı Büşra Y. ile 29 yaşındaki yeğeni Mazlum Y.’nin gönderilen silahları teslim almak üzere Adana Merkez Otogarı’na gittiği saptandı. Otogara giden ekipler, bir koli ile birlikte 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Çetenin başı da yakalandı Açılan kolinin içerisinde 25 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki evine düzenlenen operasyonda da Halis Y. gözaltına alınırken, evde 5 ruhsatsız tabanca daha ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.