Adana’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Yolda karşılaştığı kişi ile kavga eden şahıs, silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adana’da yanındaki 3 arkadaşı ile otomobille gezintiye çıkan Abdurrahman Filik, merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Kozan Bulvarı'na geldi.

Burada Osman isimli şahsı görünce otomobilinden inip yanına gitti.

Bir süre sohbet eden ikilinin arasında bilinmeyen bir sebep ile tartışma başladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Osman isimli şahıs, yanında getirdiği silahı ateşledi.

Filik; kasık, bacak ve kolundan yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı.

Şüpheli ise olay sonrası kendisine ait motosikletle olay yerinden kaçtı.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

Filik'in arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Filik, hastaneye kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.