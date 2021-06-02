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    Adana’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

    Yolda karşılaştığı kişi ile kavga eden şahıs, silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 09:27
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    Adana’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

    Adana’da yanındaki 3 arkadaşı ile otomobille gezintiye çıkan Abdurrahman Filik, merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Kozan Bulvarı'na geldi.

    Burada Osman isimli şahsı görünce otomobilinden inip yanına gitti.

    Bir süre sohbet eden ikilinin arasında bilinmeyen bir sebep ile tartışma başladı.

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Osman isimli şahıs, yanında getirdiği silahı ateşledi.

    Filik; kasık, bacak ve kolundan yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı.

    Şüpheli ise olay sonrası kendisine ait motosikletle olay yerinden kaçtı.

    Adana’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı VİDEO

    Adana’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Filik'in arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Filik, hastaneye kaldırıldı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı #2

    Adana’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı #3

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