İki ayrı pazarcının kavgasında konuyla alakası olmayan kadın pazarcı, silahla yaralandı. Olay yerine gelen polisin yakaladığı 4 kişi, gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi semt pazarında iki ayrı pazarcı esnafı, yer meselesi yüzünden tartıştı.

İddiaya göre, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Muhsin A. (55) isimli pazarcı, silahla ateş etti.

KURŞUN KURBANI KADIN YARALANDI

Açılan ateş sonucunda kavgayla alakası olmayan pazarcı Zeynep Akbulut (48), bacağından yaralandı.

Kadın yaralanınca kavgaya karışanlar, pazarı da bırakıp kaçtı.

Adana'da silahlı kavgada pazarcı kadın vuruldu

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çevredeki vatandaşların durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı kadın, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ise silahı kullananla birlikte 4 şüpheliyi gözaltına aldı.