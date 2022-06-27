Adana'da silahlı kavgada yoldan geçen kadın vuruldu

Ailesi ile akraba ziyaretinden dönen Menekşe Aksoy, sokak ortasındaki silahlı kavga sırasında sırtından vuruldu. Kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi Şehit Mehmet Özel Caddesi’nde, Emre-Menekşe Aksoy çifti ve çocukları akraba ziyaretinden eve dönmek üzere motosiklete bindi.

Caddeden geçen motosikletli aile, silahlı kavganın arasında kaldı. DHA’nın haberine göre; taraflardan birinin silahından çıkan mermi, Menekşe Aksoy’un sırtına isabet etti.

Emre Aksoy, eşinin vurulduğunu fark edince motosikleti yolun kenarına çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Kavga eden grup, olayın ardından kaçtı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Menekşe Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Boş kovanlar bulundu

Bölgede inceleme yapan polis ekibi, Aksoy'un yaralandığı noktanın yaklaşık 50 metre uzağında 5 adet boş tabanca kovanı buldu. Kavgaya karışan ve silahı ateşleyen şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.