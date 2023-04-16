Adana’da silahlı saldırı: Baba ile 15 yaşındaki oğlu öldürüldü Bir baba ile 15 yaşındaki oğlu, kapalı kasa minibüsten ateş açılması sonucu sokak artasında vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

DHA Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan 44 yaşındaki Abdurrahman Kılıç ve 15 yaşındaki oğlu Salih Kılıç, beyaz kapalı kasa minibüsten ateş açılması sonucu vurularak kanlar içerisinde kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İkisi de hayatını kaybetti Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Salih Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan baba Kılıç ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Baba Kılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis katillerin peşinde... Baba ile oğlunun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.