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    Adana'da silahlı saldırı zanlısı: Yengemle ilişkisi vardı

    Yüreğir ilçesinde bir şahıs, kebapçı dükkanındaki garsonu kurşuna dizdi. Saldırısının sebebini açıklayan zanlı, 'Amcamın eşiyle ilişkisi vardı' dedi.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 10:52
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    Adana'da silahlı saldırı zanlısı: Yengemle ilişkisi vardı

    Adana'nın Yüreğir ilçesindeki kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik, dükkanın önünde Enes Yıldız tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    SALDIRGAN, ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DARBEDİLDİ

    Restoranın içerisine kaçan Çelik, Yıldız'ın peş peşe yağdırdığı kurşunlardan kurtulamadı. Enes Yıldız ise, restoran çalışanlarca yakalanıp darbedildi.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Çelik, ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

    Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Enes Yıldız ise tedavisinin ardından gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

    Adana da silahlı saldırı zanlısı: Yengemle ilişkisi vardı #1

    "AMCAMIN EŞİYLE İLİŞKİSİ VARDI"

    Çeşitli suçlardan 7 kaydının bulunduğu öğrenilen Enes Yıldız'ın ifadesinde, “Amcamın eşiyle ilişkisi vardı. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü de iş yerine gidip, vurdum.” dediği bildirildi.

    YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi gören Çelik’in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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