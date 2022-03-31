Adana’da silahlı saldırıda yoldan geçen çocuk, göğsünden yaralandı

Hafif ticari araca av tüfeği ile düzenlenen saldırı sırasında saçmalar, yoldan geçen 11 yaşındaki A.Y.’nin göğsüne isabet etti.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde, park halindeki hafif ticari araca av tüfeğiyle ateş açıldı.

Seken saçmalar, olay sırasında yoldan geçmekte olan 11 yaşındaki A.Y. isimli çocuğun göğsüne isabet etti.

Olayı gerçekleştiren silahlı saldırgan ise, arkasına bakmadan kaçtı. A.Y., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN BAHÇEDE, TÜFEK KÜMESTE BULUNDU

Polis ekipleri, kaçan saldırgan U.Ç.’yi yakınlardaki bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı.

Olayda kullanılan av tüfeği ise kümeste bulundu. Gözaltına alınan U.Ç, Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.