Petrol
105.07
-5.72%
Euro
16.31
-0.29%
Dolar
14.67
0.12%
Altın
909.94
-0.12%
Borsa
2230
0.00%
Bitcoin
690.996
-0.28%
BTXN Coin
36.97
-2.71%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Adana’da silahlı saldırıda yoldan geçen çocuk, göğsünden yaralandı

    Hafif ticari araca av tüfeği ile düzenlenen saldırı sırasında saçmalar, yoldan geçen 11 yaşındaki A.Y.’nin göğsüne isabet etti.
    • AA
    • 31.03.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 14:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da silahlı saldırıda yoldan geçen çocuk, göğsünden yaralandı

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde, park halindeki hafif ticari araca av tüfeğiyle ateş açıldı.

    Seken saçmalar, olay sırasında yoldan geçmekte olan 11 yaşındaki A.Y. isimli çocuğun göğsüne isabet etti.

    Olayı gerçekleştiren silahlı saldırgan ise, arkasına bakmadan kaçtı. A.Y., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SALDIRGAN BAHÇEDE, TÜFEK KÜMESTE BULUNDU

    Polis ekipleri, kaçan saldırgan U.Ç.’yi yakınlardaki bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı.

    Olayda kullanılan av tüfeği ise kümeste bulundu. Gözaltına alınan U.Ç, Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

    Adana’da silahlı saldırıda yoldan geçen çocuk, göğsünden yaralandı #1

    Adana’da silahlı saldırıda yoldan geçen çocuk, göğsünden yaralandı #2

    Adana’da silahlı saldırıda yoldan geçen çocuk, göğsünden yaralandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Aynur Aydın'ın mini eteği
    Magazin

    Aynur Aydın'ın mini eteği

    Damat adayı Şehmus'un inanması zor değişimi! 'Kas yığını haline gelmişsin, annen kızmasın..'
    Medya

    Damat adayı Şehmus'un inanması zor değişimi! 'Kas yığını haline gelmişsin, annen kızmasın..'

    Görüş Bildir