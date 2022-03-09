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    Adana'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaşamını yitirdi

    Kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayıp, ağır yaralanan Özgür Adıgüzel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • AA
    • 09.03.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 10:49
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    Adana'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaşamını yitirdi

    Adana'nın Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi 34002. Sokak'ta yürüyen Özgür Adıgüzel, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

    Ağır yaralanan Özgür A., 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaşamını yitirdi VİDEO

    KURTARILAMADI

    Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgür Adıgüzel, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Adıgüzel'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaşamını yitirdi #1

    Adana da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaşamını yitirdi #2

    Adana da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaşamını yitirdi #3


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