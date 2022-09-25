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    Adana’da, skuter sürücüsü taksiciler tarafından dövüldü

    Skuter sürücüsü ile taksi şoförü arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine olaya diğer taksi şoförleri de karıştı. Skuter sürücüsünün öldüresiye dövüldüğü anlar, kameraya yansıdı.
    • 25.09.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 10:58
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    Adana’da, skuter sürücüsü taksiciler tarafından dövüldü

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda, gece saat 02.00 sıralarında elektrikli skuter sürücüsü ile taksici arasında çıkan tartışmada ortalık bir anda karıştı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi şoförünün arkadaşları da olaya dahil oldu.

    Tekmeler savurup öldüresiye dövdüler

    İHA’nın haberine göre; olaya karışan taksi şoförleri, arkadaşlarının kavga ettiği genç adamı sert cisimlerle vurarak ve tekmeler savurarak öldüresiye dövdü.

    Bağrışma seslerini duyan mahalle sakinleri, taksicilere tepki göstererek kavgayı sonlandırdı.

    Adana’da, skuter sürücüsü taksiciler tarafından dövüldü VİDEO

    Hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen genç, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    Adana’da, skuter sürücüsü taksiciler tarafından dövüldü #1

    Adana’da, skuter sürücüsü taksiciler tarafından dövüldü #2

    Adana’da, skuter sürücüsü taksiciler tarafından dövüldü #3

    Adana’da, skuter sürücüsü taksiciler tarafından dövüldü

     

    Skuter sürücüsü ile taksi şoförü arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine olaya diğer taksi şoförleri de karıştı. Skuter sürücüsünün öldüresiye dövüldüğü anlar, kameraya yansıdı.

     

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda, gece saat 02.00 sıralarında elektrikli skuter sürücüsü ile taksici arasında çıkan tartışmada ortalık bir anda karıştı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi şoförünün arkadaşları da olaya dahil oldu.

    Tekmeler savurup öldüresiye dövdüler

    İHA’nın haberine göre; olaya karışan taksi şoförleri, arkadaşlarının kavga ettiği genç adamı sert cisimlerle vurarak ve tekmeler savurarak öldüresiye dövdü.

    Bağrışma seslerini duyan mahalle sakinleri, taksicilere tepki göstererek kavgayı sonlandırdı.

    Hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen genç, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    Adana’da, skuter sürücüsü taksiciler tarafından dövüldü Skuter sürücüsü ile taksi şoförü arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine olaya diğer taksi şoförleri de karıştı. Skuter sürücüsünün öldüresiye dövüldüğü anlar, kameraya yansıdı. Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda, gece saat 02.00 sıralarında elektrikli skuter sürücüsü ile taksici arasında çıkan tartışmada ortalık bir anda karıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi şoförünün arkadaşları da olaya dahil oldu. Tekmeler savurup öldüresiye dövdüler İHA’nın haberine göre; olaya karışan taksi şoförleri, arkadaşlarının kavga ettiği genç adamı sert cisimlerle vurarak ve tekmeler savurarak öldüresiye dövdü. Bağrışma seslerini duyan mahalle sakinleri, taksicilere tepki göstererek kavgayı sonlandırdı. Hastaneye kaldırıldı İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen genç, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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