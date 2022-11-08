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    Adana'da sokak düğününde silahlı saldırıya uğradı

    Öğle saatlerinde düğün davetine katılan bir şahıs, akrabalarıyla oturduğu sırada arkasından gelen bir kişi tarafından silahla vuruldu. O anlar kameralara yansıdı.
    • 08.11.2022 - 10:24
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    Adana'da sokak düğününde silahlı saldırıya uğradı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Gündüz saatlerinde sokakta düğün töreni düzenlendi.

    Davete katılanlardan Fırat Yalçınkaya akrabalarıyla birlikte sandalyede oturduğu esnada saldırıya uğradı.

    Kalabalığın içinde ateş etti

    Arkasından yaklaşan bir kişi, belinden çıakrdığı silahla Yalçınkaya'yı bacağından vurarak kayıplara karıştı.

    Bu sırada sokakta çocukların olması ve çevredekilerin duruma tepki vermemesi dikkat çekti.

    Adana da sokak düğününde silahlı saldırıya uğradı #1

    O anlar kamerada

    O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Adana'da sokak düğününde silahlı saldırıya uğradı VİDEO

    Hastaneye götürüldü

    lk müdahalesi yapılan Yalçınkaya, ambulansla hastaneye götürüldü.

    İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana da sokak düğününde silahlı saldırıya uğradı #2


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    Sokak düğününde silahlı saldırıya uğradı
    3. Sayfa

    Sokak düğününde silahlı saldırıya uğradı

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