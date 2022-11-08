Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adana'da sokak düğününde silahlı saldırıya uğradı

Adana'da sokak düğününde silahlı saldırıya uğradı

Öğle saatlerinde düğün davetine katılan bir şahıs, akrabalarıyla oturduğu sırada arkasından gelen bir kişi tarafından silahla vuruldu. O anlar kameralara yansıdı.