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- Adana'da sokak düğününde silahlı saldırıya uğradı
Adana'da sokak düğününde silahlı saldırıya uğradı
Öğle saatlerinde düğün davetine katılan bir şahıs, akrabalarıyla oturduğu sırada arkasından gelen bir kişi tarafından silahla vuruldu. O anlar kameralara yansıdı.
- 08.11.2022 - 10:24
Adana'nın Seyhan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Gündüz saatlerinde sokakta düğün töreni düzenlendi.
Davete katılanlardan Fırat Yalçınkaya akrabalarıyla birlikte sandalyede oturduğu esnada saldırıya uğradı.
Kalabalığın içinde ateş etti
Arkasından yaklaşan bir kişi, belinden çıakrdığı silahla Yalçınkaya'yı bacağından vurarak kayıplara karıştı.
Bu sırada sokakta çocukların olması ve çevredekilerin duruma tepki vermemesi dikkat çekti.
O anlar kamerada
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adana'da sokak düğününde silahlı saldırıya uğradı VİDEO
Hastaneye götürüldü
lk müdahalesi yapılan Yalçınkaya, ambulansla hastaneye götürüldü.
İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.