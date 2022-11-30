Çukurova ilçesinde bir genç, gece vakti birlikte çalıştığı kişinin evinin önüne geldi. İkili arasında çıkan tartışmada sopa ve bıçaklar konuştu.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde bir kavga meydana geldi.

Bir genç, gece daha önce birlikte çalıştığı kişinin evinin önüne giderek bağırmaya başladı.

Bağırdığı şahıs ise önce balkona çıkıp "Sana ben ekmek verdim." diyerek seslendi.

Daha sonra evin önüne kadar gelen genç bu sefer de "Sen faizcisin." diyerek bağırdı.

Evinden demir sopayla indi

Bunun üzerine bağırmaları duyan şahıs evden elinde demir sopa ile aşağı indi.

Genç, evinden inen adama, "Gelme seni delik deşik ederim, git işine bak." dedi.

Şahıs, gencin sözlerine aldırış etmeden demir sopa ile gence vurmaya başladı.

Bıçakla karşılık verdi

Bunun üzerine genç de üzerinden çıkardığı bıçakla şahsın üzerine yürüdü ve bıçakla saldırdı.

Genç birkaç kez bıçağı şahsa saplarken, şahıs da ona demir sopayla vurmaya devam etti.

O anlar anbean cep telefonuna yansıdı

Gencin bıçaklama anı ve ardından olay yerinden koşarak uzaklaşması, olaya tanıklık eden bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Adana'da sokak ortasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı VİDEO