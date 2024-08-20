Adana'da sokak ortasında bir kişi başından vuruldu

DHA
Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde Cefer G., iddiaya göre sokakta kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi belinden çıkardığı tabancayla Cafer G.'yi başından vurdu.
35 yaşındaki Cafer G. yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Ağır yaralı Cafer G., ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış