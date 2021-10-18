Sokak ortasında çıkan kavga çevredekilerin müdahalesiyle durmayınca, sivil polis biber gazı uyguladı. O anlar kameralara yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, mahalle ortasında iki grup tartışmaya başladı.

Yaklaşık 30 kişinin dahil olduğu kavga çevredekilerin müdahalesiyle daha da büyüdü.

30 dakika süren kavga, mahalle sakinlerince polis ekiplerine ihbar edildi.

SİVİL POLİS BİBER GAZI İLE MÜDAHALE ETTİ

Sivil polis memuru, resmi araçtan inerek kavga eden topluluğa biber gazı sıkmaya başladı.

Polisin biber gazı müdahalesiyle kısa sürede dağıttığı topluluktaki kişiler, ara sokaklara kaçmaya başladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İki grubun arasındaki bitmeyen kavga ve polisin biber gazı müdahalesi kameralara yansıdı.

Adana'da sokak ortasında çıkan kavgayı sivil polis sonlandırdı VİDEO









