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    Adana'da sokak ortasında cinayet: Göğsünden vuruldu

    Seyhan ilçesinde sabah saatlerinde tartışmaya başlayan ikiliden biri, çektiği silahla genç adamı göğsünden vurdu. Kanlar içinde kalan yaralı hayatını kaybederken, kaçan saldırgan aranıyor.
    • 11.05.2022 - 09:11
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    Adana'da sokak ortasında cinayet: Göğsünden vuruldu

    Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, sokak ortsında katledildi.

    Yeşilyurt Mahallesi'nde 30 yaşındaki Yalçın Fırat ve kimliği henüz belirlenemeyen şahıs sokak ortasında tartışmaya başladı.

    Sabah saat 07.30 sularında yaşanan olayda, kimliği belirsiz şahıs silah çekti.

    Sokak ortasında göğsünden vuruldu

    Göğüsünden vurulan Fırat kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan kayıplara karıştı.

    DHA'nın haberine göre, silah sesini duyup evlerinden çıkanlar, Yalçın Fırat'ı yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

    Genç adam son nefesini verdi

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yalçın Fırat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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