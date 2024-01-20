DHA
Adana'da pes dedirten bir olay yaşandı.
Sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda kimliği henüz belirlenemeyen 40 yaşlarındaki erkek, kız kardeşi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında dakikalarca dövdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Sokak ortasında dakikalarca dövdü
Polis gelmeden kadın ve erkek bölgeden ayrıldı.
Olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış