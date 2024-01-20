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Adana'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada

Adana'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada Adana'da bir erkek, kız kardeşi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında dakikalarca dövdü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.