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    Adana'da sokak ortasındaki çatışma: 1 yaralı

    Adana'da sokak ortasında yaşanan silahlı çatışması sonrası tabancasıyla karşısındaki kişinin silahına vurarak karşı koymaya çalışan Mehmet Onur G. bacağından yaralandı.
    • 23.12.2022 - 00:48
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    Adana'da sokak ortasındaki çatışma: 1 yaralı

    Saat 22.30 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana gelen olayda Mehmet Onur G., ismi öğrenilemeyen bir kişiyle sokakta tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı. İki tarafın, park halindeki otomobillerin çevresinde çatışması, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

    Bacağından yaralandı

    Bir süre çatıştıktan sonra yanına gelen şüphelinin elindeki silaha tabancasıyla vurarak karşı koymaya çalışan Mehmet Onur G., bacağından yaralandı.

    Yaralıya tekrar saldırmak isteyen şüpheliyi, araya giren vatandaşlar engelledi. Bölgede devriye görevinde bulunan ve silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekibi, şüpheliyi kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına aldı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Onur G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

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    Adana da sokak ortasındaki çatışma: 1 yaralı #6

    Adana da sokak ortasındaki çatışma: 1 yaralı #7


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