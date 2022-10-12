Adana'da sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada

Çukurova ilçesinde barışmak için buluşan iki arkadaş arasında tartışma başladı. Belinden silah çıkaran şahıs, arkadaşının ayaklarına sıktı. Yaşanan anlar anbean kaydedildi.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki sokak ortasında silahlı kavga yaşandı.

100. Yıl Mahallesi'nde yaşanan olayda, U.E. ve H.D.G barışmak için bir araya geldi.

Tabancayla ayaklarına sıktı

İkilinin konuşmaya başladığı sırada U.E., belinden tabancayı çıkartarak arkadaşı H.D.G.’nin ayaklarına defalarca ateş açtı.

Güvenlik kameraları olay anını anbean görüntülenirken, şüpheli U.E. motosikletle olay yerinden kaçtı.

Yaralı tedavi altına alındı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı genci hastaneye kaldırdı.

İHA'nın haberine göre polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Adana’da barışmak için buluştuğu arkadaşını tabancayla vurdu VİDEO

