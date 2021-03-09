Adana’da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu

Polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonla birlikte torbacı olarak tabir edilen çok sayıda sokak satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da polis ekipleri, uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışma yürüttü.

Faaliyetlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bazı kişilerin ‘torbacı’ olarak bilinen uyuşturucu satıcılığı yaptığını belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Havadan drone desteğiyle evlere giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

























