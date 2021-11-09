Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki sokaklarda bulunan foseptik çukurlarının üzerleri, vatandaşlar tarafından kapatılıyor. Vatandaşlar, hastalık yayan çukurlara çare bulunmasını istiyor.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı 50 bin nüfuslu Gülbahçesi Mahallesi'nde, altyapısı yetersiz olan 30’a yakın sokakta, derinliği 2-3 metreyi bulan foseptikler vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.

Neredeyse her evin yakınında bulunan ve çocukların hastalanmasına neden olan üzeri açık lağım çukurlarını vatandaşlar, imece usulü kapatmaya çalışıyor.

Lağım suları nedeniyle birçok vatandaş, evlerini satışa çıkardı.

Vatandaşların neredeyse yüzde 70’i, evinin duvarına satılık ilanı astı.

2018 yılından bu yana imza toplayarak belediye başvurduklarını söyleyen mahalle sakinleri, bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

“VATANDAŞIMIZ REZALET İÇİNDE YAŞIYOR”

Mahalle muhtarı Abdulgani Önen (57), olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bütün yetkililerle iletişime geçtik ve gelip yerinde gördüler ama hala çözüm bulamadılar. Vatandaşımız mağdur. Vatandaşlarımız rezalet içerisinde yaşıyor. Yazık değil mi bu çocuklarımıza? Bu çocuklarımızdan bir tanesi çukura düşüp boğulunca mı gelip yapacaklar? Bu sokaklara acil müdahale edilmesi gerekiyor.”





“ÇOĞU EVLERE PİSLİK DOLUYOR"

Mahalle sakinlerinden Hamdi Uskan (34) ise lağım suları yüzünden çocuklarının dışarı çıkamadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Foseptiğe birisi düşecek diye korkuyla yaşıyoruz. Foseptiklerin üzerini kendi imkanlarımızla kapatmaya çalışıyoruz. Yağmur yağdığı anda bütün mahalleyi lağım suyu kaplıyor. Çoğu evlere pislik doluyor. Altyapı olmadığı için mahalle sakinlerimiz artık evlerini satışa çıkarmaya başladı. Mahallede birçok foseptik bulunuyor. Hepsinin içi dolu. Kokudan evimizin mutfağında duramıyoruz. Çocuklarımı pis sularla oynadığı için hastalığa maruz kalıyorlar.”

Adana’da, sokaklardaki foseptik çukurları hastalık saçıyor VİDEO



“KORONAVİRÜSTEN BİLE KORUNAMIYORUZ”

Altyapıdan dolayı artık evde oturmak istemediğini ve evini satışa çıkarttığını söyleyen Fatma Ertem (30) de "Bu pislikten dolayı koronavirüsten bile korunamıyoruz. Kokudan duramıyoruz evlerde. Çocuklarımız çukurlara düşecek diye çok korkuyoruz.” ifadelerini kullandı.