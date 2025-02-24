Adana'da sokakta bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda iki genç arasında yaşanan sözlü tartışma da çok sayıda bıçak darbesi alan Orhan A. (22), yaralı olarak kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ ALDI

Daha önceden arkadaşlar olduğu öğrenilen Orhan A. ve Muzaffer A. Şevkiye Mahallesi çevre yolunda karşılaştı.

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer A., Orhan A.'yı kolundan, karnından ve vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak ile yaralandı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, Muzaffer A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.